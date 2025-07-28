В Петербурге в августе полностью перекроют движение по главной городской артерии

Невский проспект в Санкт-Петербурге полностью перекроют на время ремонтных работ. Они будут проводиться поэтапно в период с 13 по 27 августа, сообщил вице-губернатор северной столицы Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Перед тем, как перекрыть Невский проспект, там проведут подготовительные работы.
«С 4 по 8 августа мы сделаем Дворцовый проезд без перекрытия. И с 6 по 12 августа мы сделаем трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного. Чтобы сократить срок выполнения работ на Невском с трех месяцев до менее трех недель, мы полностью будем перекрывать движение на Невском», — уточнил вице-губернатор.
Чиновник отметил, что 28 августа движение по главной городской артерии уже откроют. При этом во время ремонтных работ движение будет сохранено «по Адмиралтейскому проспекту, по Садовой, по Литейному и по площади Восстания», добавил Линченко.
Ранее сообщалось, что жители Китая этим летом массово едут в Петербург.