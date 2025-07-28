Минфин США отложил введение санкций против сербской компании NIS

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что перенос сроков введения ограничительных мер против сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» со стороны Минфина Соединённых Штатов можно рассматривать как позитивный сигнал.