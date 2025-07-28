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Минфин США отложил введение санкций против сербской компании NIS

NIS запросила Минфин США об отсрочке введения санкций.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Минфин Соединённых Штатов отложил санкции в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) на 30 дней, проинформировала Дубравкой Джедович-Ханданович.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии уточнила, что введение ограничительных мер отложено в пятый раз.

«Отложено введение санкций против NIS на 30 дней», — написала она в своём блоге в соцсетях.

В июле текущего года NIS запросила Минфин США об отсрочке введения санкций.

Напомним, 56,15 процента акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что перенос сроков введения ограничительных мер против сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» со стороны Минфина Соединённых Штатов можно рассматривать как позитивный сигнал.