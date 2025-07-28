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Женщина-робот Вьоммитра полетит в космос в тестовой миссии Индии

Индия готовится отправить в космос робота-гуманоида в декабре этого года, что станет важным шагом на пути к первой национальной пилотируемой миссии «Гаганьян». Об этом заявил руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Ви Р. Нараянан.

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Источник: Life.ru

«В декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота», — сказал Нараянан.

По его словам, робот по имени Вьоммитра (от санскритских слов «космос» и «друг») создан для автономного полёта в космической капсуле. Его задача — проверить работу всех критически важных систем корабля, включая жизнеобеспечение и управление. Кстати, выполнен робот в женском обличии.

Глава ISRO добавил, что в случае успеха миссии в следующем году запланированы ещё два беспилотных запуска. Окончательные испытания должны завершиться к марту 2027 года, после чего, как пообещал премьер-министр Нарендра Моди, состоится запуск пилотируемого корабля «Гаганьян».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что новая национальная орбитальная станция РФ будет играть ключевую роль в освоении космоса. Концепция станции уже разработана, включая специализированные модули для коммерческого использования. В апреле 2023 года проект Российской Орбитальной Станции (РОС) получил одобрение на высшем уровне. Согласно планам, вывод станции на орбиту начнётся в 2027 году.