Женщина-робот Вьоммитра полетит в космос в тестовой миссии Индии

По его словам, робот по имени Вьоммитра (от санскритских слов «космос» и «друг») создан для автономного полёта в космической капсуле. Его задача — проверить работу всех критически важных систем корабля, включая жизнеобеспечение и управление. Кстати, выполнен робот в женском обличии.