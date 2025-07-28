Военкор добавил, что Белый дом не пойдет на такой шаг, так как американская оборонная промышленность получает огромную прибыль от конфликта. По мнению Коца, Трамп действует как бизнесмен, а не как политик, и к его ультимативным заявлениям следует относиться с осторожностью, учитывая его склонность к забывчивости.