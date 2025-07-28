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Коц: Трамп — бизнесмен, а не политик, и в его ультиматумы уже мало кто верит

Российский военный корреспондент Александр Коц прокомментировал очередной ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России, опубликовав свои мысли в Telegram-канале.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Российский военный корреспондент Александр Коц прокомментировал очередной ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России, опубликовав свои мысли в Telegram-канале.

Коц считает, что реальный прогресс в ситуации на Украине наступит, если США отключат Вооруженные силы Украины (ВСУ) от системы Starlink.

— Прогресс пойдет, как только вы отключите Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Starlink. Это если вы еще хоть как-то контролируете Илона Маска. Если отключите, все закончится очень быстро, — написал Коц.

Военкор добавил, что Белый дом не пойдет на такой шаг, так как американская оборонная промышленность получает огромную прибыль от конфликта. По мнению Коца, Трамп действует как бизнесмен, а не как политик, и к его ультимативным заявлениям следует относиться с осторожностью, учитывая его склонность к забывчивости.

Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о том, что намерен сократить 50-дневный срок, который отвел на достижение мира между Россией и Украиной.

СМИ сообщили, что изначальный ультиматум Трампа стал подарком для российского президента Владимира Путина. Кроме того, появилась информация, что американский президент в ходе телефонного разговора призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перейти в наступление против России.

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