Умер итальянский композитор Чельсо Валли

Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье. Он получил музыкальное образование в консерватории Джованни Баттиста Мартини. Дебют Валли случился в 1978 году, с выходом альбома «Provincia», созданного совместно с певцом Джампьеро Анелли (Drupi). Тогда же стал работать в направлении «итало-диско» и продюсировал проекты Tantra, Azoto и Passengers.