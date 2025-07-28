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Во Франции назвали «покорностью» подписание ЕС соглашения с США: «Это мрачный день»

Премьер Франции Байру раскритиковал торговое соглашение США и ЕС.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза подписали сделку с Соединенными Штатами. Торговое соглашение стало невыгодным решением для Европы. Премьер Франции Франсуа Байру осудил сделку и назвал ее «покорностью» Евросоюза Америке.

Он отметил, что дата подписания соглашения стала «мрачным днем». Премьер признал, что сделка неравноправна.

«Это мрачный день, когда союз свободных народов, объединившихся для утверждения общих ценностей и защиты общих интересов, смиряется с покорностью», — написал Франсуа Байру в соцсети.

По мнению замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Белый дом унизил европейцев заключенной торговой сделкой. Она снимает защиту их рынка, обнуляя таможенные пошлины для американских товаров, подчеркнул он.

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