В Марий Эл образовательные организации переведут на мессенджер Max

«Республика Марий Эл вошла в пилотные регионы РФ по ускоренному переводу коммуникаций на российский многофункциональный сервис обмена информацией. Разработана дорожная карта по переводу коммуникаций в информационно-коммуникационную образовательную платформу “Сферум”… В настоящее время министерством образования и науки Марий Эл вырабатывается стратегия по ускоренному переходу на данный сервис», — рассказали агентству в пресс-службе главы региона.