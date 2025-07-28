В Марий Эл образовательные организации переведут на мессенджер Max

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Образовательные организации Марий Эл переведут на национальный мессенджер Max с 1 сентября, сейчас разрабатывается стратегия ускоренного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее образовательная платформа «Сферум» начала работать в тестовом формате в мессенджере Max.
«Республика Марий Эл вошла в пилотные регионы РФ по ускоренному переводу коммуникаций на российский многофункциональный сервис обмена информацией. Разработана дорожная карта по переводу коммуникаций в информационно-коммуникационную образовательную платформу “Сферум”… В настоящее время министерством образования и науки Марий Эл вырабатывается стратегия по ускоренному переходу на данный сервис», — рассказали агентству в пресс-службе главы региона.
Как отметила собеседница агентства, «с 1 сентября 2025 года планируется переход образовательных организаций региона на национальный мессенджер».
Ранее в министерстве образования и науки Татарстана сообщили РИА Новости, что поэтапный переход на национальный мессенджер планируется для всех образовательных учреждений, включая их педагогов, родителей и обучающихся, с 1 сентября 2025 года.