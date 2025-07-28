WSJ: Трамп не определился, какие меры примет против России

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал вопрос о введении США тарифов в отношении России. По его словам, Вашингтон может принять и законопроект о санкциях против Москвы, и торговые пошлины. Однако это может не повлиять на Россию, пишет The Wall Street Journal.
Дональд Трамп, по мнению автора, пытается оказать давление на Москву. Но какого-то четкого плана при этом у него нет.
«Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», — сообщил американский лидер.
При этом наложение ограничительных мер Вашингтоном может «привести к обратному результату», подчеркивает издание.
Кроме того, президент США заявил о сокращении срока ультиматума, выставленного России. По его словам, у Москвы и Киева не будет 50-ти дней на урегулирование конфликта. Дональд Трамп снизит срок до 10−12 дней.