WSJ: Трамп не определился, какие меры примет против России

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал вопрос о введении США тарифов в отношении России. По его словам, Вашингтон может принять и законопроект о санкциях против Москвы, и торговые пошлины. Однако это может не повлиять на Россию, пишет The Wall Street Journal.