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WSJ: Трамп не определился, какие меры примет против России

Дональд Трамп заявил, что не знает, какие санкции введет против России по истечению срока ультиматума.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал вопрос о введении США тарифов в отношении России. По его словам, Вашингтон может принять и законопроект о санкциях против Москвы, и торговые пошлины. Однако это может не повлиять на Россию, пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп, по мнению автора, пытается оказать давление на Москву. Но какого-то четкого плана при этом у него нет.

«Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», — сообщил американский лидер.

При этом наложение ограничительных мер Вашингтоном может «привести к обратному результату», подчеркивает издание.

Кроме того, президент США заявил о сокращении срока ультиматума, выставленного России. По его словам, у Москвы и Киева не будет 50-ти дней на урегулирование конфликта. Дональд Трамп снизит срок до 10−12 дней.

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