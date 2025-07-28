В Госдуме отреагировали на предложение продавать долги россиян за ЖКУ коллекторам

С предложением вернуть переуступку долгов за ЖКУ выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость. Там считают, что это помогло бы управляющим организациям справляться с кассовыми разрывами на фоне роста задолженности. По данным стратегии развития ЖКХ до 2035 года, в I квартале 2023 года население задолжало почти 900 миллиардов рублей, и до 50% этой суммы приходится на УК.