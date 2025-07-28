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В Госдуме отреагировали на предложение продавать долги россиян за ЖКУ коллекторам

Возвращение коллекторов в сферу жилищно-коммунальных услуг сочли невозможным в Госдуме. Запрет на передачу долгов коллекторам был принят недавно и менять эту позицию спустя два года нелогично. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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Госдума отвергла идею возвращения коллекторов в сферу ЖКХ.

Возвращение коллекторов в сферу жилищно-коммунальных услуг сочли невозможным в Госдуме. Запрет на передачу долгов коллекторам был принят недавно и менять эту позицию спустя два года нелогично. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Такое решение принято не будет. Госдума сравнительно недавно запретила передавать коллекторам долги за ЖКУ. Это важный политический шаг. Нижняя палата парламента будет выглядеть несколько странно, если раз в два года станет принимать принципиально противоположные решения», — заявила Разворотнева в беседе с «Ридусом».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДолги россиян за ЖКУ могут начать продавать коллекторам.

Парламентарий также подчеркнула, что проблему неплатежей нужно решать не с помощью коллекторов, а через другие механизмы. В пример она привела эксперимент Минстроя по досудебному взысканию долгов через портал госуслуг и ГИС ЖКХ. Среди эффективных мер она отметила, например, запрет на выезд за границу для должников.

С предложением вернуть переуступку долгов за ЖКУ выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость. Там считают, что это помогло бы управляющим организациям справляться с кассовыми разрывами на фоне роста задолженности. По данным стратегии развития ЖКХ до 2035 года, в I квартале 2023 года население задолжало почти 900 миллиардов рублей, и до 50% этой суммы приходится на УК.