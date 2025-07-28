Алжир запретил выпуск, использование, покупку и продажу криптовалют

Алжирские власти утвердили закон, касающийся криптовалют, он издан на фоне борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, информирует Algerie360.
Закон запрещает применения и создание криптовалют, а также обмен ими.
«В Алжире запрещена эмиссия виртуальных активов любого вида, их покупка, продажа или владение ими. Закон не разрешает использование криптовалют в качестве средства платежа или инвестиций, запрещает рекламу криптовалют в любой форме», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в Алжире запрещена «эксплуатация и создание обменных платформ криптовалют или связанных с ними электронных кошельков».
Нарушителям грозит от двух месяцев тюрьмы и штрафы.
Ранее эксперт в области банковского сектора Андрей Бархота заявил, что биткоин остаётся ненадёжной инвестицией из-за рисков.