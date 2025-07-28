Алжир запретил выпуск, использование, покупку и продажу криптовалют

«В Алжире запрещена эмиссия виртуальных активов любого вида, их покупка, продажа или владение ими. Закон не разрешает использование криптовалют в качестве средства платежа или инвестиций, запрещает рекламу криптовалют в любой форме», — говорится в сообщении.