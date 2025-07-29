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Что можно и нельзя делать в Финогеев день 29 июля на Финогеевы зажинки

Узнали приметы и запреты на 29 июля, когда отмечают Финогеев день.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена. В народе принято праздновать Финогеев день. Есть еще одно название — Финогеевы зажинки. Считалось, что лето становится знойным, ночи прохладными. Кроме того, начинается жатва.

Что нельзя делать 29 июля.

Не рекомендуется косить полностью поле в момент уборки урожая. Согласно приметам, дух поле й Полевик мог обидится и следующий год окажется неурожайным. Не следует ходить на рыбалку и в лес.

Что можно делать 29 июля.

По традиции, в названный день звали гостей, накрывали большой стол, за которым играли в настольные игры, а также обсуждали различные истории. Считалось, что подобным можно привлечь в дом счастье и удачу.

Согласно приметам, коршуны, которые летают высоко в небе, предвещают жару. Если 29 июля слышен гром, то будет дождь.

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