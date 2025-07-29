Услышь меня: как медиация помогла супругам из Москвы сохранить брак

Даже крепкие семьи порой сталкиваются с кризисами. Из-за обид и неразрешенных конфликтов общение может превратиться в противостояние. О том, как при поддержке медиаторов семья сохранила отношения, рассказала Елена Беляева, специалист семейного центра «Диалог» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
— Семейные центры Москвы — это не просто консультационные пункты, а надежные союзники в решении самых сложных проблем. Специалисты помогают преодолеть разные кризисные ситуации и наладить гармоничные отношения. Мы видим, как часто пары теряют взаимопонимание, и наша задача — помочь им выстроить общение, которое позволит сохранить семью, — рассказала Елена Беляева.
Супруги Анна и Дмитрий Голубевы обратились в семейный центр в тот момент, когда их отношения достигли критической точки. Многолетние споры и взаимные претензии привели к тому, что они перестали слышать и понимать друг друга. Каждый разговор заканчивался конфликтом, а совместное проживание стало напоминать бесконечное соперничество.
— Мы уже практически решили разводиться. Казалось, что все пути к примирению закрыты. Складывалось ощущение, что мы говорим на разных языках, и никто не хочет слышать другого. Это было очень тяжело, особенно когда есть дети, которые все это видят, — поделилась Анна.
Специалисты семейного центра предложили супругам пройти процедуру медиации. Опытный медиатор позволил паре взглянуть на проблемы под другим углом. Главная цель — не найти виноватого, а помочь каждой стороне услышать друг друга и понять истинные потребности и чувства партнера.
Вместе с медиатором Анна и Дмитрий разобрали корни конфликтов. Например, Анна обвиняла Дмитрия в том, что он мало уделяет ей внимания. В ходе процедуры медиации пришло осознание, что тяжелая физическая работа с частыми стрессовыми ситуациями вызывала у Дмитрия лишь желание побыть одному. Супруг также признался, что его частые упреки в адрес жены были вызваны неуверенностью в себе и желанием получить подтверждение своей значимости.
Медиатор показал Анне и Дмитрию различные техники для выражения чувств, а не обвинений. Так, упрек «ты никогда не бываешь дома» в «я-позиции» будет звучать как «я чувствую себя одиноко, когда ты проводишь много времени вне дома». Пара проработала конкретные ситуации, где возникали разногласия, чтобы лучше понимать друг друга.
— В процессе медиации мы смогли наконец-то выговориться. Специалист помогла нам понять, что за нашими претензиями скрываются страхи, неуверенность. Но мы оба хотим быть услышанными. Муж смог объяснить свое раздражение чувством недооцененности и усталости, а я поняла, что мои требования — это попытка получить больше внимания и поддержки. Мы научились говорить о своих чувствах, а не обвинять друг друга, — продолжила супруга.
Благодаря профессиональной поддержке Анна и Дмитрий смогли наладить диалог. Они научились находить компромиссы, слушать и слышать, и уважать границы друг друга. Медиация помогла им не только разрешить накопившиеся конфликты, но и научила по-другому видеть различные ситуации и реакции на них.
— Сейчас мы чувствуем себя гораздо лучше. Снова начали спокойно разговаривать, делиться мыслями и поддерживать друг друга. Теперь мы знаем, как решать разногласия конструктивно, без криков и обид. Благодарны медиаторам за то, что они помогли сохранить нашу семью и вернуть в нее взаимопонимание и любовь, — добавила Анна.
На заметку.
Медиация — современный и эффективный способ урегулирования конфликтов, позволяющий найти решение, которое удовлетворит обе стороны спора. При поддержке независимого посредника — медиатора — участники находят компромисс с учетом интересов каждого. Москва первой в стране внедряет этот механизм на государственном уровне через городские проекты и сервисы. Благодаря процедуре медиации более 70% семейных споров удается разрешить мирным путем, об этом ранее сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. В Москве семьи с детьми могут воспользоваться услугой медиации в семейных центрах и в Центре медиации и социально-правовой помощи.