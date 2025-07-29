Услышь меня: как медиация помогла супругам из Москвы сохранить брак

— В процессе медиации мы смогли наконец-то выговориться. Специалист помогла нам понять, что за нашими претензиями скрываются страхи, неуверенность. Но мы оба хотим быть услышанными. Муж смог объяснить свое раздражение чувством недооцененности и усталости, а я поняла, что мои требования — это попытка получить больше внимания и поддержки. Мы научились говорить о своих чувствах, а не обвинять друг друга, — продолжила супруга.