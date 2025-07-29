Народный календарь. Почему в Макринин день, 1 августа, нельзя смотреть на лужи

По народным поверьям в этот день нельзя быть грязным. Лучше всего провести генеральную уборку и заняться стиркой. Также 1 августа нельзя смотреть на лужи. Считалось, что солнечные лучи, которые в них отражаются, могут навредить человеку. Поэтому лучше обходить лужи стороной.