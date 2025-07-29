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Народный календарь. Почему в Макринин день, 1 августа, нельзя смотреть на лужи

Православные христиане 1 августа чтут память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого. Эту дату прозвали Макринин день, или просто Мокрины.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Православные христиане 1 августа чтут память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого. Эту дату прозвали Макринин день, или просто Мокрины.

В старину считалось, что через вещи, оставленные на улице, человек мог передать все свои трудности. На Руси верили, что потерянные вещи могут быть прокляты.

По народным поверьям в этот день нельзя быть грязным. Лучше всего провести генеральную уборку и заняться стиркой. Также 1 августа нельзя смотреть на лужи. Считалось, что солнечные лучи, которые в них отражаются, могут навредить человеку. Поэтому лучше обходить лужи стороной.

Приметы погоды:

Дождь на Макрину — к хорошему урожаю в следующем году.

Коли на дубе много желудей — к счастью.

Теплый, солнечный день сулит долгое бабье лето.

Если пауки прячутся по углам — к похолоданию.

Если на Макрину прошел звездопад, то погода будет ветренной.

Именины отмечают: Степан, Тихон, Евгения, Дмитрий, Митрофан, Роман.