Международный день тигра и День лазаньи: какие праздники отмечают в России и мире 29 июля

Международный день тигра был установлен на «Тигрином саммите» в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге с целью информирования людей об опасности исчезновения этих животных и о способах их защиты. В этот праздник тигры в зоопарках получают особо вкусный паек и подарки. Также проводятся благотворительные сборы для сохранения популяции этих хищников.