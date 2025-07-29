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Международный день тигра и День лазаньи: какие праздники отмечают в России и мире 29 июля

29 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день тигра, День лазаньи и День куриных крылышек.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день тигра, День лазаньи и День куриных крылышек.

Международный день тигра.

Международный день тигра был установлен на «Тигрином саммите» в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге с целью информирования людей об опасности исчезновения этих животных и о способах их защиты. В этот праздник тигры в зоопарках получают особо вкусный паек и подарки. Также проводятся благотворительные сборы для сохранения популяции этих хищников.

День лазаньи.

В День лазаньи принято есть это блюдо, заказав его в кафе или сделав дома самостоятельно. Можно поискать различные рецепты лазаньи или же самим поделиться способами ее приготовления в социальных сетях.

День куриных крылышек.

День куриных крылышек отмечается в США, так как это блюдо одно из самых популярных в стране. В Вашингтоне в этот праздник проходит конкурс, во время которого нужно на время съесть максимальное количество крылышек.