Индия отправит в космос корабль с роботом-гуманоидом

В 2026 году запланированы еще две беспилотные миссии. Если они пройдут успешно, то Индия может стать четвертой страной в мире, самостоятельно отправившей человека в космос, после России, США и Китая. Проект «Гаганьян» был анонсирован в 2018 году, но его реализация была отложена из-за пандемии COVID-19 и других проблем. Напомним, что в мае 2024 года неудачей завершился 101-й запуск индийской ракеты PSLV-XL, которая не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09, говорится в сообщении.