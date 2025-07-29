Индия отправит в космос корабль с роботом-гуманоидом

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запуск беспилотного космического корабля с гуманоидным роботом по имени Виоммитра на борту в декабре 2025 года. Об этом сообщил председатель ISRO Ваннияперумал Нараянан, передает Odisha Bytes.
Миссия станет важным этапом подготовки к пилотируемой миссии «Гаганьян», намеченной на март 2027 года. Робот Виоммитра, имеющий женский облик, будет протестирован для проверки ключевых систем пилотируемого корабля, включая системы жизнеобеспечения и управления полетом.
В 2026 году запланированы еще две беспилотные миссии. Если они пройдут успешно, то Индия может стать четвертой страной в мире, самостоятельно отправившей человека в космос, после России, США и Китая. Проект «Гаганьян» был анонсирован в 2018 году, но его реализация была отложена из-за пандемии COVID-19 и других проблем. Напомним, что в мае 2024 года неудачей завершился 101-й запуск индийской ракеты PSLV-XL, которая не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09, говорится в сообщении.
19 июня тяжелая ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время проведения статического огневого испытания. Изначально взрыв случился на первой ступени ускорителя. После на второй произошла серьезная утечка топлива.
Также недавно компания отправила в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева. В космосе древесина продемонстрирует более высокую прочность, нежели на земной поверхности.