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Священнослужитель РПЦ рассказал, как перезвон колоколов в храмах подавляет дроны ВСУ

Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, заявил, что перезвон колоколов в православных храмах способен мешать работе дронов боевиков ВСУ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, заявил, что перезвон колоколов в православных храмах способен мешать работе дронов боевиков ВСУ. Отрывок проповеди священник приводит Telegram-канал Baza.

«Только звон колоколов помогает бороться с беспилотниками, работающими с помощью “стекловолокна”…», — отметил Артемий Владимиров.

К сожалению, священнослужитель не разъяснил подробнее свою мысль, однако добавил, что православные литургии по всей России завершаются именно этим перезвоном.

Также в опубликованном каналом Baza отрывке проповеди Артемия Владимирова протоиерей просит прихожан не подходить к бойцам Воздушно-десантных войск 2 августа — в день их профессионального праздника.

Стоит отметить, что и многие другие российские священнослужители активно участвуют в общественной жизни и пытаются оказывать помощь нуждающимся в проблемах, связанных с конфликтом на Украине. В то же время, главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает осуществлять давление на каноническое православие — обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попытался разобраться в причинах гонений на украинских верующих.