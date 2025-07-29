Стоит отметить, что и многие другие российские священнослужители активно участвуют в общественной жизни и пытаются оказывать помощь нуждающимся в проблемах, связанных с конфликтом на Украине. В то же время, главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает осуществлять давление на каноническое православие — обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попытался разобраться в причинах гонений на украинских верующих.