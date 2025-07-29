Владимиров рассказал о наградах для героев СВО из Ставраполья

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Двенадцать ставропольчан удостоились звания Герой России, за государственную награду каждый боец СВО получает выплату в 1 миллион рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края.
«У нас 12 Героев России по результатам СВО, семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли. Мы приняли решение: сегодня за госнаграду каждому парню, который получил, платим миллион рублей, ранение — 500 тысяч рублей, но если, не дай Бог, потеряли защитника, то мы платим семье 3 миллиона рублей», — сказал Владимиров.
Владимиров также отметил, что регион продолжает расширять меры поддержки и реабилитации военных. Так, по словам губернатора, Ставропольский реабилитационный центр полностью переоснащен, а во второй больнице открыто 200 дополнительных коек для лечения бойцов, пострадавших в ходе специальной военной операции.