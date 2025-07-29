Владимиров рассказал о наградах для героев СВО из Ставраполья

«У нас 12 Героев России по результатам СВО, семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли. Мы приняли решение: сегодня за госнаграду каждому парню, который получил, платим миллион рублей, ранение — 500 тысяч рублей, но если, не дай Бог, потеряли защитника, то мы платим семье 3 миллиона рублей», — сказал Владимиров.