Исследование показало, что россияне считают главными источниками счастья

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян считают семью и здоровье главными источниками своего счастья, причем многодетные семьи оценивают свое благополучие выше, чем семьи с одним или двумя детьми, а финансовое положение и профессиональная реализация играют вторичную роль, выяснили эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и РОМИР, чье исследование есть в распоряжении РИА Новости.
«Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса)», — говорится в сообщении.
Причем отмечается, что тип семейных отношений играет существенную роль: состоящие в официальном браке оценили свой уровень счастья выше, чем те, кто живет в гражданском браке. В том числе наличие детей существенно влияет на субъективное благополучие, подчеркивают эксперты.
«Среди родителей, воспитывающих одного ребенка, счастливы 69%, при двух детях этот показатель увеличивается до 71%, а в семьях с тремя детьми достигает 80%. Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца — в этом случае прирост составляет сразу 14 процентных пунктов», — отметила директор Института исследований экономики «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.
«Работа нередко становится дополнительным источником общего чувства удовлетворенности жизнью, показывают результаты опроса. Около 45% респондентов отметили, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности», — отмечается в сообщении.
Главные характеристики «счастливой работы» мужчины и женщины назвали одинаково. Как мужчины, так и женщины указали в первую очередь достойную зарплату (65% и 67%), соответствие интересам (44% и 43%), а последним — приятный коллектив (40% и 28% соответственно), говорится в сообщении.
При этом уровень счастья различается в зависимости от формы занятости. Например, среди предпринимателей себя считают счастливыми 76%, а среди работающих по найму — 63,7%.
«Неработающие по собственному желанию менее счастливы, чем работающие. А самый низкий уровень счастья зафиксирован среди тех, кто находится в поиске работы. В этой группе мужчины чувствуют себя менее счастливыми, чем женщины», — добавили эксперты.