Исследование показало, что россияне считают главными источниками счастья

«Среди родителей, воспитывающих одного ребенка, счастливы 69%, при двух детях этот показатель увеличивается до 71%, а в семьях с тремя детьми достигает 80%. Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца — в этом случае прирост составляет сразу 14 процентных пунктов», — отметила директор Института исследований экономики «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.