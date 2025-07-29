В Брянской области признали незаконным брак инспектора с погибшим бойцом СВО

«Сразу после подписания контракта, в этот же день, она взяла справку, что мужчина — участник СВО, и заключила с ним брак, после чего он уехал в зону боевых действий, где погиб. Женщина обратилась за компенсацией и получила льготы на своих детей», — пояснил Иван Пронин. В итоге суд встал на сторону брата погибшего бойца и признал брак незаконным.