В Брянской области признали незаконным брак инспектора с погибшим бойцом СВО

В Брянской области расследовали дело, касающееся заключения брака между инспектором воинского учета и бойцом СВО. Военный погиб при выполнении задач спецоперации. Суд признал соответствующий брак незаконным. Юрист Иван Пронин пояснил, что брат погибшего бойца обратился к нему за помощью, пишет РИА Новости.
По словам родственника, он узнал о браке и смерти брата, находясь в зоне СВО. Погибший военный, отметил он, ранее был судим. Пойти на СВО его уговорила инспектор по воинскому учету.
«Сразу после подписания контракта, в этот же день, она взяла справку, что мужчина — участник СВО, и заключила с ним брак, после чего он уехал в зону боевых действий, где погиб. Женщина обратилась за компенсацией и получила льготы на своих детей», — пояснил Иван Пронин. В итоге суд встал на сторону брата погибшего бойца и признал брак незаконным.
В ГД, между тем, внесли ряд законопроектов. Один из них предусматривает возможность бесплатного поступления в вузы и колледжи без вступительных экзаменов для членов семей погибших бойцов СВО.