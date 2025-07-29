Москвичка с 25-ю кошками и горами мусора в квартире воюет с соседями

Светлана начала копить мусор с 2020 года. Она привозила хлам с улицы и оставляла его в квартире. В 2024 году ситуация ухудшилась — женщина привезла пару больных кошек, о которых не заботилась. За полтора года число животных увеличилось. В результате квартира превратилась в свалку: десятки больных кошек, горы мусора, тараканы и неприятный запах мешают всем соседям. Жители подали жалобы в Роспотребнадзор, управляющую компанию и к участковому. Однако это не изменило ситуацию.