Лера Кудрявцева в слезах, а её муж Макаров яростно доказывает, что не альфонс. Кому верить?

— Товарищи несчастные люди! можно заняться вам своими делами! мы разберемся как-то сами! очень много убогих людей пишут разные комментарии! и то что я бездельник)))ребята я отыграл в хоккей 30 лет заработал на два дома и 3 квартиры… а вы убогие идите варите борщ на 3 метровой кухни! — написал он у себя в соцсетях (орфография и пунктуация авторские).