В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Калуги с 00:12 29 июля работает в ограниченном режиме. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает авиарейсы. Такую информацию сообщили в пресс-службе Росавиации.
В оповещении уточняется, что ограничения приняты для обеспечения безопасности перелетов. Меры ввели на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Отмечается, что остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.
«КАЛУГА (Грабцево). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.
В воскресенье, 27 июля, дроны ВСУ атаковали Ленобласть. В результате пострадало несколько человек, один погиб. Одной из раненых стала жительница Ломоносовского района. У нее выявили порезы и ушибы.