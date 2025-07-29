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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В ночь на 29 июля аэропорт Калуги ограничили на работу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Калуги с 00:12 29 июля работает в ограниченном режиме. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает авиарейсы. Такую информацию сообщили в пресс-службе Росавиации.

В оповещении уточняется, что ограничения приняты для обеспечения безопасности перелетов. Меры ввели на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Отмечается, что остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«КАЛУГА (Грабцево). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.

В воскресенье, 27 июля, дроны ВСУ атаковали Ленобласть. В результате пострадало несколько человек, один погиб. Одной из раненых стала жительница Ломоносовского района. У нее выявили порезы и ушибы.