Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп лишь исполняет роль «разочарованного посредника» по украинскому конфликту, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
Он выразил мнение, что действия Трампа являются спектаклем.
«Трамп играет роль разочарованного “посредника”. Это спектакль. Он должен знать, что РФ не прекратит конфликт, пока НАТО не прекратит своё расширение», — написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.
Комментарий опубликован в соцсети X*.
Ранее Дизен выразил мнение, что Североатлантический альянс потеряет смысл существования после завершения специальной военной операции.
Кроме того, он заявил, что европейские государства стремятся втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Российской Федерацией.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.