Начинается переход на новые счётчики. Когда заменят приборы учёта и как передавать показания

Он отметил, что умный счётчик — это не просто цифровой прибор, а часть системы, которая собирает и анализирует данные, реагирует на сбои, фиксирует несанкционированное вмешательство и даже может передавать информацию в режиме реального времени. Это значительно упрощает работу управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний, снижает уровень потерь и повышает точность начислений. По данным пилотных проектов, цифровизация позволяет экономить до 15−18% ресурсов.