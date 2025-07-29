Фотограф Кларо снял комету, которая вернется только через 800 веков

Сообщается, что снимок был сделан ещё в августе 2024 года, когда редчайшая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) появилась рядом с Землёй. Кларо несколько ночей снимал этот космический объект, используя приём длительной выдержки. Ему удалось запечатлеть летящее небесное тело с длинным хвостом на фоне Млечного пути.