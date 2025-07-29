Фотограф Кларо снял комету, которая вернется только через 800 веков

Комету, которую можно увидеть с Земли только раз в 80 000 лет, запечатлел португальский фотограф Мигель Кларо, который специализируется на съемках ночного неба. Об этом информирует Space. com.
Сообщается, что снимок был сделан ещё в августе 2024 года, когда редчайшая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) появилась рядом с Землёй. Кларо несколько ночей снимал этот космический объект, используя приём длительной выдержки. Ему удалось запечатлеть летящее небесное тело с длинным хвостом на фоне Млечного пути.
Мигель Кларо является официальным фотографом португальского заповедника Алкева, который считается одним из лучших мест на планете для наблюдения за звёздами.
Сайт KP.RU писал, что ярославский фотограф Александр Погорелов также сфотографировал комету Цзыцзиньшань-ATLAS, которая стала самой яркой кометой 2024 года.
Тем временем фотограф из Ставрополя сделал первый снимок кометы C/2024 G3 (ATLAS) из России. Комета впервые пролетела через Солнечную систему, поэтому снимки, полученные мужчиной, — уникальные.