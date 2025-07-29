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Politico: США хотят вывести из Европы треть американских военных

США могут сократить военное присутствие в Европе на 20 тысяч американских солдат.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Порядка 20 тысяч американских военных могут покинуть территорию Европы. Соответствующее распоряжение, как пишет Politico, хочет отдать президент США Дональд Трамп. Всего Вашингтон может вывести около трети американских войск.

В материале указывается, что сейчас военное присутствие Соединенных Штатов в Европе составляет порядка 90−100 тысяч солдат. Особенно остро возможное решение Дональда Трампа скажется на Германии. Именно там размещено около 35 тысяч военных США.

«Имея постоянные пробелы в собственных возможностях, от боеприпасов и боеготовности до стратегического сдерживания, Берлин продолжает сильно зависеть от американских сил», — констатируется в статье.

В Европе тем временем обсуждают подписание сделки ЕС с США в области торговли. По мнению премьера Франции Франсуа Байру, дата заключения соглашения стала «мрачным днем».

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