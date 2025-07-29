Politico: США хотят вывести из Европы треть американских военных

Порядка 20 тысяч американских военных могут покинуть территорию Европы. Соответствующее распоряжение, как пишет Politico, хочет отдать президент США Дональд Трамп. Всего Вашингтон может вывести около трети американских войск.
В материале указывается, что сейчас военное присутствие Соединенных Штатов в Европе составляет порядка 90−100 тысяч солдат. Особенно остро возможное решение Дональда Трампа скажется на Германии. Именно там размещено около 35 тысяч военных США.
«Имея постоянные пробелы в собственных возможностях, от боеприпасов и боеготовности до стратегического сдерживания, Берлин продолжает сильно зависеть от американских сил», — констатируется в статье.
В Европе тем временем обсуждают подписание сделки ЕС с США в области торговли. По мнению премьера Франции Франсуа Байру, дата заключения соглашения стала «мрачным днем».