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Глава Роскосмоса Баканов прибыл в Хьюстон для встречи с руководством NASA

Это первая очная встреча глав космических агентств РФ и США за восемь лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов прибыл в Соединённые Штаты, где встретится руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Речь идёт о первой очной встрече руководителей космических агентств Российской Федерации и Соединённых Штатов за восемь лет.

«Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств РФ и США за восемь лет», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Баканов встретится с руководством NASA, а также экипажем космического корабля Crew Dragon, в составе которого входит российский космонавт Олег Платонов.

Кроме того, Баканов посетит космический центр имени Джонсона. Делегация РФ планирует посетить объект компании Boeing, где разрабатывают пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner.

Ранее Баканов заявил, что Роскосмос и NASA продолжают перекрёстные полёты на Международную космическую станцию.