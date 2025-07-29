Глава Роскосмоса Баканов прибыл в Хьюстон для встречи с руководством NASA

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов прибыл в Соединённые Штаты, где встретится руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Речь идёт о первой очной встрече руководителей космических агентств Российской Федерации и Соединённых Штатов за восемь лет.
«Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств РФ и США за восемь лет», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Баканов встретится с руководством NASA, а также экипажем космического корабля Crew Dragon, в составе которого входит российский космонавт Олег Платонов.
Кроме того, Баканов посетит космический центр имени Джонсона. Делегация РФ планирует посетить объект компании Boeing, где разрабатывают пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner.
Ранее Баканов заявил, что Роскосмос и NASA продолжают перекрёстные полёты на Международную космическую станцию.