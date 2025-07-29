Делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Бакановым прибыла в Хьюстон

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл в США во главе делегации госкорпорации. Об этом информирует пресс-служба Роскосмоса.
«Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет», — сказано в релизе.
Сообщается, что переговоры Баканова и и.о. главы НАСА Шона Даффи пройдут 31 июля. Будет обсуждаться программа перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации МКС и будущее её безопасное сведение с орбиты и затопление.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что российские разработчики планируют создать возвращаемые ступени ракет. На это заложено 1,5−2 года.
Тем временем глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что обсуждал с гендиректором SpaceX Илоном Маском сотрудничество в дальнем космосе, в том числе на Луне и Марсе.