В Роскосмосе сообщили о планах сведения МКС с околоземной орбиты: когда это произойдет

В Соединенных Штатах состоится встреча генеральных директоров российского и американского космических агентств. На переговорах обсудят, в том числе, сведение Международной космической станции с околоземной орбиты. Этот процесс займет 2,5 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с ТАСС.