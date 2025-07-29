В Роскосмосе сообщили о планах сведения МКС с околоземной орбиты: когда это произойдет

В Соединенных Штатах состоится встреча генеральных директоров российского и американского космических агентств. На переговорах обсудят, в том числе, сведение Международной космической станции с околоземной орбиты. Этот процесс займет 2,5 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с ТАСС.
По его данным, проект программы сведения МКС уже разработан. Обсуждение с американскими специалистами пройдет в Хьюстоне.
«Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации МКС, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты», — поделился Дмитрий Баканов.