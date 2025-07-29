Сержант Пост под миномётным огнём уничтожил разведывательный дрон ВСУ

«Оценив обстановку и проведя разведку воздушного пространства, Никита первым обнаружил разведывательный дрон противника, корректирующий огонь его миномётов. Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон», — говорится в сообщении.