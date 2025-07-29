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Сержант Пост под миномётным огнём уничтожил разведывательный дрон ВСУ

Группа штурмовиков РФ попала под огонь миномётов и ударных FPV-дронов ВСУ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Никита Пост в составе штурмовой группы попал под миномётный обстрел Вооружённых сил Украины, сержант не растерялся и ликвидировал беспилотный летательный аппарат, который корректировал огонь противника, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что группа штурмовиков РФ, заняв новые позиции, попала под огонь миномётов и ударных FPV-дронов ВСУ.

«Оценив обстановку и проведя разведку воздушного пространства, Никита первым обнаружил разведывательный дрон противника, корректирующий огонь его миномётов. Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что благодаря мужественным действиям военнослужащего ВС РФ удалось закрепиться на новых позициях.

Ранее сообщалось, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Малой в одиночку зачистил от солдат Вооружённых сил Украины лесополосу у села Новохатское в Донецкой народной республике.