Сержант Пост под миномётным огнём уничтожил разведывательный дрон ВСУ

Российский военнослужащий Никита Пост в составе штурмовой группы попал под миномётный обстрел Вооружённых сил Украины, сержант не растерялся и ликвидировал беспилотный летательный аппарат, который корректировал огонь противника, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что группа штурмовиков РФ, заняв новые позиции, попала под огонь миномётов и ударных FPV-дронов ВСУ.
«Оценив обстановку и проведя разведку воздушного пространства, Никита первым обнаружил разведывательный дрон противника, корректирующий огонь его миномётов. Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что благодаря мужественным действиям военнослужащего ВС РФ удалось закрепиться на новых позициях.
Ранее сообщалось, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Малой в одиночку зачистил от солдат Вооружённых сил Украины лесополосу у села Новохатское в Донецкой народной республике.