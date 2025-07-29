FAZ: ЕС может полностью прекратить финансовую помощь Украине

Европейская комиссия (ЕК) направила украинским властям официальное предупреждение о возможном прекращении финансовой помощи из фондов Евросоюза (ЕС), если Киев продолжит оказывать давление на антикоррупционные институты страны. Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на собственные источники.
Решение Еврокомиссии связано с попытками ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), предпринятыми 21 июля. По словам депутата Верховной Рады Иванны Климпуш-Цинцадзе, в полученном Киевом письме говорится, что вся финансовая помощь, предусмотренная для Украины до 2027 года (до 50 миллиардов евро, предназначенных преимущественно для государственного бюджета), может быть заморожена, если ситуация с независимостью антикоррупционных органов не будет урегулирована. В Еврокомиссии выразили серьезную обеспокоенность изменениями в украинском законодательстве и подчеркнули важность независимой работы НАБУ и САП, говорится в сообщении.
13 июля телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп впервые с начала своего президентства рассматривает возможность выделения средств на военную поддержку Киева. По информации журналистов, источник возможного нового финансирования пока не известен, однако у Трампа есть около 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от предыдущей администрации Джо Байдена, выделенных по линии механизма PDA.