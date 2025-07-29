FAZ: ЕС может полностью прекратить финансовую помощь Украине

Решение Еврокомиссии связано с попытками ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), предпринятыми 21 июля. По словам депутата Верховной Рады Иванны Климпуш-Цинцадзе, в полученном Киевом письме говорится, что вся финансовая помощь, предусмотренная для Украины до 2027 года (до 50 миллиардов евро, предназначенных преимущественно для государственного бюджета), может быть заморожена, если ситуация с независимостью антикоррупционных органов не будет урегулирована. В Еврокомиссии выразили серьезную обеспокоенность изменениями в украинском законодательстве и подчеркнули важность независимой работы НАБУ и САП, говорится в сообщении.