Топ-5 лучших сериалов: от гламурных интриг высшего света до леденящих душу тайн наёмного убийцы

Если вы ищете подборку самых популярных сериалов, которые сейчас вызывают бурные обсуждения и не сходят с экранов, то этот обзор — для вас. Здесь собраны проекты, которые не просто привлекли внимание зрителей, но и заставили говорить о себе критиков и фанатов по всему миру. Если хотите узнать про самые популярные сериалы, которые стали настоящими культурными феноменами, — читайте дальше.
Мы рассмотрим топ самых популярных сериалов, где каждый рассказывает свою уникальную историю: от психологических триллеров и драматических семейных саг до напряжённых историй о борьбе, любви и предательстве. В этом обзоре вы найдёте и «Палм-Рояль», и «Буканьерок», и «Экспатов», а также «Мы были лжецами» — все они вошли в рейтинги лучших новинок и заслуживают внимания.
1. «Палм-Рояль» (Palm Royale).
Рейтинги Кинопоиска: 6,6 / IMDb: 6,7 Жанры: драма, комедия Страна: США Режиссёры: Абе Сильвия, Тейт Тейлор, Стефани Лэйн и другие В главных ролях: Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб и другие Год выхода: 2024.
Американский комедийный сериал основан на романе Джульет Макдэниел Mr. & Mrs. American Pie. 1969 год, Палм-Бич. Максин Симмонс мечтает прорваться в элитный клуб «Палм-Рояль» — бастион «старых денег» и светского влияния. После исчезновения мужа она остаётся ни с чем, но не теряет амбиций: крадёт драгоценности у коматозной тёти, подкупает персонал, манипулирует феминистками — всё ради места среди избранных. Но клуб охраняет ледяная Эвелин Роллинс, и Максин вскоре понимает: чтобы отвоевать себе местечко в высшем обществе, этого недостаточно.
Интересные факты:
Сериал получил три номинации на премию «Эмми»: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса» (Кристен Уиг) и «Лучшая актриса второго плана» (Кэрол Бёрнетт). Шоу открывается отсылкой к культовому нуару Билли Уайлдера «Бульвар Сансет»: погрузившись в бассейн, Максин Симмонс из будущего размышляет, почему ей ни в чём не везёт. Винтажные костюмы. На экране показано много настоящих вещей в стиле 1960-х годов: pristine pieces от Bill Blass, Galanos и Malcolm Starr.
2. «Буканьерки» (The Buccaneers).
Рейтинги Кинопоиска: 6,8 / IMDb: 6,6 Жанр: драма Страна: Великобритания Режиссёры: Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Рэйчел Лайтермен и другие В главных ролях: Кристин Фросет, Алиша Боэ, Джози Тота, Имоджен Уотерхаус и другие Год выхода: 2023.
Исторический британский телесериал, основанный на одноимённом романе американской писательницы Эдит Уортон. В 1870‑х годах в Лондон приезжает пятёрка молодых американских наследниц — Нэн и Джинни Сент-Джордж, Кончита Клоссон и сёстры Лиззи и Мейбл Элмсворт, чтобы на молодёжных балах найти мужей и утвердиться в высшем обществе. Но их яркая, свободолюбивая натура сталкивается с консервативными традициями английской элиты: культурный шок сочетается с романтикой, дружбой и общественными ограничениями. Нэн становится герцогиней Тинтагел после брака с герцогом Тео, но её сердце остаётся с Гаем Твортом, а Кончита и другие девушки постепенно утверждаются и борются за право выбора, сталкиваясь с интригами, семейными тайнами и личными трагедиями.
Интересные факты:
У руля проекта стоит полностью женская творческая команда. Шоураннер Кэтерин Джейкуэйс, режиссёр Сюзанна Уайт и другие ключевые фигуры — женщины. Это осознанный выбор, позволивший рассказать историю о женской дружбе и борьбе с патриархатом с максимально аутентичной и честной точки зрения. Роскошные английские поместья и лондонские бальные залы на самом деле снимались в Шотландии. Например, многие пышные интерьеры были найдены в исторических зданиях Глазго. Классические вальсы заменили современными саундтреками. Вместо Taylor Swift, Yeah Yeah Yeahs, Bikini Kill — композиции XX и XXI веков.
3. «Экспаты» (Expats).
Рейтинги Кинопоиска: 6,3 / IMDb: 6,3 Жанр: драма Страна: США Режиссёр: Лулу Ван В главных ролях: Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ён, Брайан Ти и другие Год выхода: 2024.
Гонконг, 2014 год. Для богатых американок-экспаток это город возможностей и вечеринок с видом на гавань. Но всё рушится, когда у Маргарет бесследно исчезает маленький сын. В эпицентре чужой страны, политической нестабильности, чужой культуры и собственной боли она и две другие героини — Хилари, жена, теряющая устойчивость в браке, и Мерси, молодая нянька, пытающаяся убежать от прошлого, — оказываются связаны общей трагедией. «Экспаты» — это медитативная, визуально впечатляющая драма о том, как горе формирует идентичность, стирая границы между людьми.
Интерсеные факты:
Сюжет сериала адаптирован по роману The Expatriates писательницы Дженис Ю. Ли, который стал международным бестселлером. Ли также выступила консультантом сериала, помогая сохранить глубину оригинального материала. Каждый из эпизодов назван в честь разных районов Гонконга. В каждом из них город показан не только как декорация, но и как полноправный участник событий — например, тихий и умиротворяющий район Пика или шумный, поглощающий всё ночной рынок. Сериал получил разрешение на съёмки в Гонконге во время карантинных ограничений. Для главной звезды проекта Николь Кидман даже смягчили эти самые правила.
4. «Наёмный садовник» (The Gardener, El jardinero).
Рейтинги Кинопоиска: 6,3 / IMDb: 6,3 Жанры: триллер, драма, детектив Страна: Испания Режиссёры: Рафаэль Монтесинос, Микель Руэда В главных ролях: Альваро Рико, Сесилия Суарес, Каталина Сопелана, Мария Васкес и другие Год выхода: 2025.
Детективный мини-сериал. Внешне он — молчаливый садовник, подрезающий розы в частных особняках. Но под маской заботливого работника Элмера скрывается холодный киллер, потерявший способность чувствовать. Всё меняется, когда новой целью становится Виолетта — добрая воспитательница детского сада. Впервые за долгое время Элмер ощущает нечто похожее на привязанность… но сможет ли человек, привыкший убивать, научиться любить — и не предать?
Интересные факты:
Съёмки проходили в настоящем садовом центре, превращённом в декорации для подпольного бизнеса. По слухам, местные жители однажды вызвали полицию, решив, что там и правда орудует мафия. Сериал вдохновлён реальными историями о наёмных убийцах, использовавших для алиби невинные профессии в качестве прикрытия. Сериал стал хитом на Netflix, возглавив рейтинги в 54 странах мира. По данным FlixPatrol на 14 апреля 2025 года, шоу занимало первое место в чартах Netflix от Германии до Бразилии, от Турции до Мексики.
5. «Мы были лжецами» (We Were Liars).
Рейтинги Кинопоиска: 7,3 / IMDb: 6,7 Жанры: психологический триллер, драма, мелодрама, детектив Страна: США Режиссёры: Эрика Дантон, Зинга Стюарт В главных ролях: Эмили Элин Линд, Брэйди Друлис, Кейтлин Фицджералд, Мэми Гаммер и другие Год выхода: 2025.
Каждое лето 17-летняя Каденс приезжает на частный остров своего богатого деда в Новой Англии, где проводит время в окружении друзей и беззаботной роскоши. Но после загадочного несчастного случая, который едва не стоил ей жизни, Каденс теряет память. Пытаясь восстановить цепочку событий, она постепенно раскрывает тревожные тайны своей семьи и компании, где за безупречными фасадами скрываются ложь, вина и страшная правда, которую никто не хочет вспоминать.
Интересные факты:
Автор оригинального романа Э. Локхарт не просто консультировала проект, а была его полноценным соавтором. Она с самого начала присутствовала в команде сценаристов и лично написала сценарий финального, восьмого эпизода. Хотя действие разворачивается на частном острове у берегов Массачусетса, на самом деле мир семьи Синклеров был создан в Канаде. Основные съёмки проходили в провинции Новая Шотландия, в частности в городе Честер, выбранной за её природное сходство с Новой Англией. Сериал не ограничен одним сезоном — хотя пока официального продления нет, автор романа Э. Локхарт подтвердила, что это не лимитированный сериал. Более того, ключевая заключительная сцена намекает на возможное продолжение по её приквелу Family of Liars.