Топ-5 лучших сериалов: от гламурных интриг высшего света до леденящих душу тайн наёмного убийцы

Сюжет сериала адаптирован по роману The Expatriates писательницы Дженис Ю. Ли, который стал международным бестселлером. Ли также выступила консультантом сериала, помогая сохранить глубину оригинального материала. Каждый из эпизодов назван в честь разных районов Гонконга. В каждом из них город показан не только как декорация, но и как полноправный участник событий — например, тихий и умиротворяющий район Пика или шумный, поглощающий всё ночной рынок. Сериал получил разрешение на съёмки в Гонконге во время карантинных ограничений. Для главной звезды проекта Николь Кидман даже смягчили эти самые правила.