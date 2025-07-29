В Госдуме предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов

Политик подчеркнула, что дети в онлайн-пространстве регулярно сталкиваются с контентом, содержащим сцены насилия, не имеющим воспитательной ценности и никак не ограниченным к распространению в популярных цифровых сервисах. Возникает, по ее словам, очевидный правовой дисбаланс, когда общественно полезный и идеологически значимый контент оказывается менее доступным, чем агрессивная и деструктивная продукция.