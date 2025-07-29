В Госдуме предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением пересмотреть нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов, чтобы дать возможность их свободного показа, в том числе и на онлайн-платформах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Оценить законодательную возможность исключения из общего режима возрастной маркировки фильмов, включенных в утвержденный Минпросвещения России и Минкультуры России реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов», — сказано в письме.
Предлагается оценить возможность и пересмотра категории возрастной маркировки для фильмов, обладающих высокой общественно-педагогической ценностью и ненаправленных на популяризацию насилия или жестокости.
Глава думского комитета предложила также определить правовые основания для обеспечения свободного доступа к таким фильмам в онлайн-среде, в том числе через официальные образовательные, культурные платформы и стриминговые сервисы, и оценить целесообразность адаптации таких кинокартин для показа в общеобразовательных учреждений в формате изъятия или ретуширования отдельных сцен и объектов, повлекших установление завышенного возрастного требования.
Лантратова в документе сообщила, что она готовит законодательную инициативу по внесению поправок в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части статей, регулирующих возрастную маркировку аудиовизуальной продукции.
По ее мнению, реализация этих мер обеспечит нормативную основу для законного использования фильмов о Великой Отечественной войне, специальной военной операции и иных патриотических кинокартин в процессе воспитания, укрепит единство образовательного и культурного пространства, позволит сохранить преемственность патриотических традиций, а также даст возможность интегрировать значимые художественные произведения в цифровую среду, формируя у молодежи критическое и уважительное отношение к историческому наследию страны.
Политик подчеркнула, что дети в онлайн-пространстве регулярно сталкиваются с контентом, содержащим сцены насилия, не имеющим воспитательной ценности и никак не ограниченным к распространению в популярных цифровых сервисах. Возникает, по ее словам, очевидный правовой дисбаланс, когда общественно полезный и идеологически значимый контент оказывается менее доступным, чем агрессивная и деструктивная продукция.