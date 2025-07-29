Россияне назвали главные источники счастья: вот какие две вещи им нужны

Семья и здоровье являются главными источниками счастья для россиян. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование экспертов консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и РОМИР. На третье место опрошенные поставили финансовое благополучие.
«Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса)», — пишет агентство, уточнив, что состоящие в браке счастливее тех, кто не зарегистрировал свои отношения, а с рождением каждого ребёнка показатель счастья увеличивается.
Работа становится источником счастья при достойной оплате, соответствии интересам работающего и хороших отношениях в коллективе.
Ранее сообщалось, что Россия поднялась на шесть строчек в рейтинге стран, ранжированных по уровню счастья их жителей, и сейчас занимает 66 место из 153 возможных.
Почему рейтинг самых счастливых стран мира может быть необъективным, психолог Екатерина Овечкина рассказывает здесь на KP.RU.