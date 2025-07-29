Россияне назвали главные источники счастья: вот какие две вещи им нужны

«Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса)», — пишет агентство, уточнив, что состоящие в браке счастливее тех, кто не зарегистрировал свои отношения, а с рождением каждого ребёнка показатель счастья увеличивается.