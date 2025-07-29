Рядовой Бурмистров в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ

Российский военнослужащий Сергей Бурмистров выявил украинскую диверсионно-разведывательную группу, открыл огонь и в одиночку сдерживал противника до прибытия подкрепления, сообщает Минобороны РФ.
«Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что благодаря действиям рядового Бурмистрова российские военные захватили в плен и допросили командира ДРГ. Пленный рассказал о том, где находится замаскированный опорник. После этого военнослужащие РФ ликвидировали этот опорный пункт.
«После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнём российских артиллеристов», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Малой в одиночку зачистил от солдат Вооружённых сил Украины лесополосу у села Новохатское в Донецкой народной республике.