Рядовой Бурмистров в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ

В МО подчеркнули, что благодаря действиям рядового Бурмистрова российские военные захватили в плен и допросили командира ДРГ. Пленный рассказал о том, где находится замаскированный опорник. После этого военнослужащие РФ ликвидировали этот опорный пункт.