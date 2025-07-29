В Москве трое переодетых парней сняли провокационное видео в храме и оскорбили священника

В отношении двух фигурантов полицейские составили административный материал, а материалы по третьему юноше направят в комиссию по делам несовершеннолетних, сказано в публикации. Также полиция проверяет, есть ли в действиях молодых людей признаки нарушения права на свободу совести и вероисповедания.