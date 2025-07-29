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В Москве трое переодетых парней сняли провокационное видео в храме и оскорбили священника

В Москве задержали троих парней за провокационное поведение в храме.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала троих парней, которые снимали провокационное видео в Сретенском монастыре в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД российской столицы.

Сообщается, что юноши, двое из которых несовершеннолетние, пришли в храм, переодевшись в женскую одежду*. Они насмехались над прихожанами, оскорбили священника, назвав его «сатанистом», и снимали происходящее на видео.

В отношении двух фигурантов полицейские составили административный материал, а материалы по третьему юноше направят в комиссию по делам несовершеннолетних, сказано в публикации. Также полиция проверяет, есть ли в действиях молодых людей признаки нарушения права на свободу совести и вероисповедания.

Ранее в Балашихе задержали трех местных жителей — парня и двух девушек — за распространение провокационного видео, на котором они пропагандируют аморальный образ жизни. При съемке нарушители использовали православную символику.

Также сообщалось, что в Волгограде преподаватель потерял работу из-за фото кактуса, которое он выложил в рабочий чат 8 марта. Коллеги сочли фотографию растения провокационной.

*Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России.