В Москве трое переодетых парней сняли провокационное видео в храме и оскорбили священника

Полиция задержала троих парней, которые снимали провокационное видео в Сретенском монастыре в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД российской столицы.
Сообщается, что юноши, двое из которых несовершеннолетние, пришли в храм, переодевшись в женскую одежду*. Они насмехались над прихожанами, оскорбили священника, назвав его «сатанистом», и снимали происходящее на видео.
В отношении двух фигурантов полицейские составили административный материал, а материалы по третьему юноше направят в комиссию по делам несовершеннолетних, сказано в публикации. Также полиция проверяет, есть ли в действиях молодых людей признаки нарушения права на свободу совести и вероисповедания.
Ранее в Балашихе задержали трех местных жителей — парня и двух девушек — за распространение провокационного видео, на котором они пропагандируют аморальный образ жизни. При съемке нарушители использовали православную символику.
Также сообщалось, что в Волгограде преподаватель потерял работу из-за фото кактуса, которое он выложил в рабочий чат 8 марта. Коллеги сочли фотографию растения провокационной.
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