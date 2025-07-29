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Нидерланды объявили персонами нон грата двух израильских министров

Правительство Нидерландов объявило персонами нон грата министра нацбезопасности и главу Минфина Израиля.

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Правительство Нидерландов пополнило список «нежелательных лиц». Теперь персонами нон грата стали министр нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвир и израильский министр финансов Бецалель Смотрич. Указанные лица больше не смогут попасть на территорию Нидерландов, цитирует телеканал NOS.

Уточняется, что в список нежелательных персон министры попали за разжигание «революции против населения Палестины». Как отмечается, они неоднократно совершали подобные действия.

Помимо прочего, в тексте указано, что министры выступали за расширение еврейских поселений на территории западного берега Иордании.

В НАТО тем временем разбираются с поставками военных припасов Украине. Стало известно, что еще как минимум шесть стран выразили готовность предоставлять финансовую помощь Киеву. В их числе и Нидерланды.

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