Нидерланды объявили персонами нон грата двух израильских министров

Правительство Нидерландов пополнило список «нежелательных лиц». Теперь персонами нон грата стали министр нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвир и израильский министр финансов Бецалель Смотрич. Указанные лица больше не смогут попасть на территорию Нидерландов, цитирует телеканал NOS.
Уточняется, что в список нежелательных персон министры попали за разжигание «революции против населения Палестины». Как отмечается, они неоднократно совершали подобные действия.
Помимо прочего, в тексте указано, что министры выступали за расширение еврейских поселений на территории западного берега Иордании.
В НАТО тем временем разбираются с поставками военных припасов Украине. Стало известно, что еще как минимум шесть стран выразили готовность предоставлять финансовую помощь Киеву. В их числе и Нидерланды.