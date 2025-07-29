Супругу бизнесмена этапировали из Москвы в Новосибирск

Лилию Невскую, гражданскую супругу первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова, осуждённую на четыре года за растрату средств, этапировали из московского СИЗО в Новосибирск до рассмотрения апелляции, после чего приговор вступит в законную силу. Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Андрей Безрядов.
«Невскую вывезли утром 12 июля из московского СИЗО № 6 в Новосибирск. Мы подали апелляцию на приговор, и она должна была находиться в московском изоляторе для ознакомления с материалами дела, в том числе с протоколами судебных заседаний, которые пока не предоставлены. Я ходатайствовал о возвращении её в СИЗО № 6, так как считаю, что её права нарушены», — пояснил адвокат.
Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Невскую к четырём годам колонии за растрату 133 миллионов рублей, которые Тамиров перевёл ей на счёт при жизни. Защита оспаривает приговор.
Суд рассматривал два дела — уголовное и гражданское — по которым Невская проходила как фигурантка. Михаил Тамиров скончался в октябре 2022 года в Подмосковье, где последние восемь лет жил с Невской. Своё имущество он завещал дочери Кристине Тамировой. При этом ещё при жизни он перевёл на счёт Невской крупную сумму. После его смерти дочь пыталась через суд признать этот перевод недействительным и вернуть деньги в наследственную массу. Также она обратилась в полицию, заявив, что средства были переданы Невской лишь на хранение, а не в собственность. По факту перевода было возбуждено уголовное дело.
В суде Невская отвергла обвинения, заявив, что деньги были подарены Тамировым и она не имела преступных намерений. Обвинение же считало её доверенным лицом.
В апелляционной жалобе защита указала, что Тамиров лично поручил банку зарезервировать сумму для перевода Невской и подготовить документы для открытия депозита на её имя. Эти данные подтвердил свидетель — сотрудник банка. Защита также отмечала, что Невская действовала по доверенности от Тамирова и неоднократно просила предоставить записи телефонных разговоров, но суд отказал.
Сама Невская объяснила суду, что не была включена в завещание нарочно, чтобы избежать конфликта с официальной семьёй Тамирова, которая узнала о ней только после его смерти.
Интересно, что по гражданскому иску Гагаринский суд в мае отказал в признании сделки с переводом 133 миллионов рублей незаконной и поддержал позицию Невской.