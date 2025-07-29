Супругу бизнесмена этапировали из Москвы в Новосибирск

Суд рассматривал два дела — уголовное и гражданское — по которым Невская проходила как фигурантка. Михаил Тамиров скончался в октябре 2022 года в Подмосковье, где последние восемь лет жил с Невской. Своё имущество он завещал дочери Кристине Тамировой. При этом ещё при жизни он перевёл на счёт Невской крупную сумму. После его смерти дочь пыталась через суд признать этот перевод недействительным и вернуть деньги в наследственную массу. Также она обратилась в полицию, заявив, что средства были переданы Невской лишь на хранение, а не в собственность. По факту перевода было возбуждено уголовное дело.