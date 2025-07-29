Баканов: проект программы сведения МКС с орбиты разработан

Гендиректор корпорации Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что проект программы сведения МКС с орбиты уже разработали.
Он уточнил, что процесс займёт около 2,5 лет.
«Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займёт около 2,5 лет», — цитирует слова Баканова пресс-служба Роскосмоса.
Напомним, российская сторона продлила работу своего сегмента Международной космической станции до 2028 года, а партнёры намерены продолжить работу МКС до 2030 года.
Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в Соединённые Штаты для встречи с руководством NASA. В частности, в Хьюстоне он встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в составе которого входит космонавт Олег Платонов.
Ранее Баканов заявил, что Роскосмос и NASA продолжают перекрёстные полёты на Международную космическую станцию.