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Баканов: проект программы сведения МКС с орбиты разработан

По оценкам специалистов, этот процесс займёт 2,5 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Гендиректор корпорации Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что проект программы сведения МКС с орбиты уже разработали.

Он уточнил, что процесс займёт около 2,5 лет.

«Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займёт около 2,5 лет», — цитирует слова Баканова пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, российская сторона продлила работу своего сегмента Международной космической станции до 2028 года, а партнёры намерены продолжить работу МКС до 2030 года.

Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в Соединённые Штаты для встречи с руководством NASA. В частности, в Хьюстоне он встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в составе которого входит космонавт Олег Платонов.

Ранее Баканов заявил, что Роскосмос и NASA продолжают перекрёстные полёты на Международную космическую станцию.