В Госдуме предложили создать Службы сопровождения отцовства

«ЛДПР всегда заявляла, что в нашем законодательстве должно появиться понятие “одинокий отец”, и такие граждане должны получить налоговые и социальные льготы. Проблема неполных и бедных семей напрямую угрожает нашей демографии, которая и так ухудшается с каждым годом. Отцам-одиночкам нужно срочно помочь, и, в первую очередь, окружить их действенной и разнообразной поддержкой. Рассчитываем, что уже осенью этого года разработанные ЛДПР поправки в федеральный закон “Об основах социального обслуживания граждан в РФ” будут приняты», — заключил он.