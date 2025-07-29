В Госдуме предложили создать Службы сопровождения отцовства

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается при министерстве труда создать в каждом регионе Службу сопровождения отцовства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом в целях обеспечения прав и гарантий отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери, предлагается на базе Минтруда России создать Службу сопровождения отцовства, которая будет действовать в каждом регионе страны», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что ключевой задачей данной Службы будет оказание содействия отцам в вопросах воспитания детей, сохранения мужского здоровья, предоставления социальных услуг, а также в вопросах медицинской, психологической, педагогической и юридической помощи.
Как отметил в беседе с РИА Новости Слуцкий, в настоящее время матерям-одиночкам «худо-бедно», но оказывается социальная помощь, однако мужчины, воспитывающие детей без супруги, практически лишены заботы государства. По словам парламентария, отцов-одиночек за последние 20 лет стало в четыре раза больше, их уже больше миллиона. Он добавил, что они также заслуживают поддержки, потому что в большинстве своем живут скромно.
«ЛДПР всегда заявляла, что в нашем законодательстве должно появиться понятие “одинокий отец”, и такие граждане должны получить налоговые и социальные льготы. Проблема неполных и бедных семей напрямую угрожает нашей демографии, которая и так ухудшается с каждым годом. Отцам-одиночкам нужно срочно помочь, и, в первую очередь, окружить их действенной и разнообразной поддержкой. Рассчитываем, что уже осенью этого года разработанные ЛДПР поправки в федеральный закон “Об основах социального обслуживания граждан в РФ” будут приняты», — заключил он.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта принесет значительные социальные, экономические и демографические выгоды, улучшит качество жизни отцов и их детей, укрепит институт семьи и будет способствовать созданию более справедливого и благополучного общества.