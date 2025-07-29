Студенты захлебнулись в резервуаре с рудной пульпой во время практики в Китае

В Китае шестеро студентов Северо-Восточного университета погибли на горно-обогатительном комбинате (ГОК) компании China National Gold Group во Внутренней Монголии.
Во время учебной практики по обогащению полезных ископаемых, платформа, на которой находились студенты, обрушилась, и они упали в десятиметровый резервуар с рудной пульпой. Спасатели не смогли спасти студентов, из-за густой консистенции пульпы. Сопровождавший студентов преподаватель получил травмы. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в китайских социальных сетях, где пользователи требуют расследования и наказания виновных в нарушении техники безопасности. Компания China National Gold Group заявила, что предприняла все усилия для спасения, а университет отказался от комментариев, передает Washington Post.
В подмосковном городе Ивантеевке в субботу, 21 июня, пропали два студента — 19-летний Филипп и 18-летний Всеволод. Позднее выяснилось, что юношей насмерть придавило трубами в вагоне грузового поезда, на котором они катались.