Студенты захлебнулись в резервуаре с рудной пульпой во время практики в Китае

Во время учебной практики по обогащению полезных ископаемых, платформа, на которой находились студенты, обрушилась, и они упали в десятиметровый резервуар с рудной пульпой. Спасатели не смогли спасти студентов, из-за густой консистенции пульпы. Сопровождавший студентов преподаватель получил травмы. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в китайских социальных сетях, где пользователи требуют расследования и наказания виновных в нарушении техники безопасности. Компания China National Gold Group заявила, что предприняла все усилия для спасения, а университет отказался от комментариев, передает Washington Post.