Россиян предупредили о штрафах при сдаче жилья: вот кого они могут коснуться

«Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. То есть, если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать», — сказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, добавив, что в Москве и Санкт-Петербурге собственника жилья могут оштрафовать на сумму до 7 тыс. рублей, а в других регионах — на сумму до 5 тыс. рублей.