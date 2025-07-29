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Россиян предупредили о штрафах при сдаче жилья: вот кого они могут коснуться

В ОП РФ предупредили о штрафе за отказ регистрировать квартирантов.

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Источник: Комсомольская правда

Россияне, которые сдают жильё внаём, могут подвергнуться штрафам, если не выполнят определенные условия. Речь идёт о временной регистрации квартиросъемщика.

«Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. То есть, если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать», — сказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, добавив, что в Москве и Санкт-Петербурге собственника жилья могут оштрафовать на сумму до 7 тыс. рублей, а в других регионах — на сумму до 5 тыс. рублей.

При этом квартиранта тоже могут оштрафовать, если он живет без регистрации в съемном жилье более 90 дней.

Ранее депутаты Госдумы внесли в правительство РФ законопроект, предусматривающий административную ответственность за сдачу жилья без оформления договора или без согласия владельцев смежных квартир.

Какие штрафы ждут собственников жилья в 2025 году, читайте здесь на KP.RU.