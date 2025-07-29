Самовольно покинул страну: На Украине расследуют побег футболиста за границу

Во второй половине сезона 2024/25 Сидоров играл на правах аренды за «Колос». Его контракт с клубом завершился 30 июня 2025 года.
Харьковская команда отправилась на сборы в Австрию ещё до окончания аренды. Однако Сидоров остался и вёл подготовку с молодёжной командой. А после пропал. Позже представители игрока подтвердили его выезд за границу. Это стало поводом для расследования.
«ФК “Металлист 1925” Харьков призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста», — заявили представители клуба.
Сейчас в «Металлисте-1925» не знают, где находится футболист и как ему удалось покинуть Украину.
Ранее Life.ru сообщал, что московский «Спартак» договорился с турецким «Бешикташем» о переходе португальского футболиста Жедсона Фернандеша, сумма сделки составит 25 миллионов евро. Если переговоры завершатся успешно, этот переход станет самым дорогим в истории клуба.