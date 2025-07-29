СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом

По информации из источников, на которые ссылается газета, пока неясно, когда администрация Трампа и Гарвард смогут прийти к соглашению. Однако ожидается, что университет будет настаивать на том, чтобы любая сделка была связана с федеральным иском, который он подал против правительства из-за сокращения финансирования и запрета на прием иностранных студентов.