Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сократил установленный им же 50-дневный срок для достижения перемирия между РФ и Украиной, чтобы быстрее отказаться от поддержки Киева, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий уточнил, что Трамп намерен как можно быстрее «умыть руки». По его словам, что это связано с критической ситуацией на Украине.
«Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки», — сказал Дубинский.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Дубинского, в связи с успешным продвижением ВС РФ Трампу придётся оказать давление на Киев. Депутат отметил, что теперь Трамп может просто сказать, что сделал всё, что мог, однако теперь следует действовать против Украины более жёстко.
Напомним, Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок для достижения перемирия до десяти-12 дней. Он уточнил, что это связано с отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. Трамп отметил, что планирует официально объявить о данном сроке в ближайшие сутки.
Профессор из Норвегии Гленн Дизен заявил, что Трамп играет роль разочарованного посредника по Украине.