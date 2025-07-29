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США в августе проведут военные учения в Арктике

NORAD совместно с северным командованием проведет учения в Арктике.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Весь август на территории Арктики будут проходить военные учения США. Их проведет северо-американское командование ПВО при взаимодействии с северным командованием.

В учениях будут участвовать бригады противовоздушной обороны, сухопутных войск, Военно-космических сил, морской пехоты и другие. Кроме того, прибудут силы спецопераций.

«Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи», — сказано в сообщении.

ВМФ России тем временем завершил масштабные учения. Корабельная поисково-ударная группа Северного флота отрабатывала действия по уничтожению подводной лодки условного противника.