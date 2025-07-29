США в августе проведут военные учения в Арктике

Весь август на территории Арктики будут проходить военные учения США. Их проведет северо-американское командование ПВО при взаимодействии с северным командованием.
В учениях будут участвовать бригады противовоздушной обороны, сухопутных войск, Военно-космических сил, морской пехоты и другие. Кроме того, прибудут силы спецопераций.
«Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи», — сказано в сообщении.
ВМФ России тем временем завершил масштабные учения. Корабельная поисково-ударная группа Северного флота отрабатывала действия по уничтожению подводной лодки условного противника.