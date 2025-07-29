Ученые работают над пчелами-киборгами с дистанционным управлением

Китайские учёные представили передовую технологию, позволяющую управлять движением живых пчёл с помощью микрочипов и нейростимуляции. Основная цель разработки — улучшение мониторинга окружающей среды, обнаружение опасных веществ и поддержка сельского хозяйства. Тем не менее, проект вызвал серьёзные этические дискуссии и опасения среди специалистов. Об этом пишет rudebaguette.
Принцип технологии заключается в установке на тело пчелы микропроцессора и сенсоров, которые взаимодействуют с её нервной системой. Это позволяет операторам дистанционно контролировать полёт насекомого и направлять его с высокой точностью.
Исследование ведётся в Университете робототехники и искусственного интеллекта в Шэньчжэне. Профессор Цзянь Чжоу, возглавляющий лабораторию нейробиологических интерфейсов, отметил, что такие «киберпчёлы» могут заменить дроны в задачах экологического мониторинга, спасательных операциях и сельском хозяйстве, где важны компактность и незаметность.
Вместе с тем эксперты выражают опасения по поводу:
• Возможного использования технологии для слежки и шпионажа;
• Нарушения естественной автономии живых существ;
• Неизвестных долгосрочных последствий для экосистем;
• Риска вытеснения природных видов;
• Отсутствия чётких нормативных и биоэтических стандартов.
Многие учёные, включая профессора Сару Левин из Оксфорда, подчеркивают необходимость ориентировать развитие подобных технологий на гуманистические ценности, а не на контроль над природой.
Ранее российские ученые занялись исследованием механизмов ускоренного старения.
Будущее проекта остаётся неопределённым: в Китае его продолжают активно развивать в рамках программы «умного биоинтернета», тогда как на Западе уже идут обсуждения о допустимых пределах применения таких технологий.