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Ученые работают над пчелами-киборгами с дистанционным управлением

Китайские учёные представили передовую технологию, позволяющую управлять движением живых пчёл с помощью микрочипов и нейростимуляции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Китайские учёные представили передовую технологию, позволяющую управлять движением живых пчёл с помощью микрочипов и нейростимуляции. Основная цель разработки — улучшение мониторинга окружающей среды, обнаружение опасных веществ и поддержка сельского хозяйства. Тем не менее, проект вызвал серьёзные этические дискуссии и опасения среди специалистов. Об этом пишет rudebaguette.

Принцип технологии заключается в установке на тело пчелы микропроцессора и сенсоров, которые взаимодействуют с её нервной системой. Это позволяет операторам дистанционно контролировать полёт насекомого и направлять его с высокой точностью.

Исследование ведётся в Университете робототехники и искусственного интеллекта в Шэньчжэне. Профессор Цзянь Чжоу, возглавляющий лабораторию нейробиологических интерфейсов, отметил, что такие «киберпчёлы» могут заменить дроны в задачах экологического мониторинга, спасательных операциях и сельском хозяйстве, где важны компактность и незаметность.

Вместе с тем эксперты выражают опасения по поводу:

• Возможного использования технологии для слежки и шпионажа;

• Нарушения естественной автономии живых существ;

• Неизвестных долгосрочных последствий для экосистем;

• Риска вытеснения природных видов;

• Отсутствия чётких нормативных и биоэтических стандартов.

Многие учёные, включая профессора Сару Левин из Оксфорда, подчеркивают необходимость ориентировать развитие подобных технологий на гуманистические ценности, а не на контроль над природой.

Ранее российские ученые занялись исследованием механизмов ускоренного старения.

Будущее проекта остаётся неопределённым: в Китае его продолжают активно развивать в рамках программы «умного биоинтернета», тогда как на Западе уже идут обсуждения о допустимых пределах применения таких технологий.