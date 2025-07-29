Экс-чемпион мира по боксу Кави умер в 72 года после борьбы с деменцией

Кави, по рождению Брэкстон, начал заниматься боксом в тюрьме, где отбывал наказание за вооружённое ограбление. В 1978 году, после освобождения, он стал профессиональным боксёром в возрасте 25 лет. В 1982 году он принял ислам и сменил имя.
Кави завоевал титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе в 1981 году. Спустя четыре года он добился титула WBA в первом тяжёлом весе. В 1986 году он проиграл титул Эвандеру Холифилду. В 1988 году он потерпел поражение нокаутом от Джорджа Формана.
Кави завершил карьеру в 46 лет. На его счету 41 победа (из них 25 — нокаутом), 11 поражений и одна ничья. В 2004 году Кави вошёл в Международный зал славы.
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