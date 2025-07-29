Экс-чемпион мира по боксу Кави умер в 72 года после борьбы с деменцией

Кави, по рождению Брэкстон, начал заниматься боксом в тюрьме, где отбывал наказание за вооружённое ограбление. В 1978 году, после освобождения, он стал профессиональным боксёром в возрасте 25 лет. В 1982 году он принял ислам и сменил имя.