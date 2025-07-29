Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чемпион мира по боксу Кави умер в 72 года после борьбы с деменцией

Бывший чемпион мира по боксу Дуайт Мухаммед Кави скончался на 73-м году жизни. Он боролся с деменцией на протяжении пяти лет. Об этом сообщает агентство AP.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Life.ru

Кави, по рождению Брэкстон, начал заниматься боксом в тюрьме, где отбывал наказание за вооружённое ограбление. В 1978 году, после освобождения, он стал профессиональным боксёром в возрасте 25 лет. В 1982 году он принял ислам и сменил имя.

Кави завоевал титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе в 1981 году. Спустя четыре года он добился титула WBA в первом тяжёлом весе. В 1986 году он проиграл титул Эвандеру Холифилду. В 1988 году он потерпел поражение нокаутом от Джорджа Формана.

Кави завершил карьеру в 46 лет. На его счету 41 победа (из них 25 — нокаутом), 11 поражений и одна ничья. В 2004 году Кави вошёл в Международный зал славы.

Ранее Life.ru рассказывал, как жена бойца UFC Шавката Рахмонова за рулём джипа угробила двух подруг и покалечила трёхлетнего сына. Гулайым устроила смертельное ДТП на трассе Алматы — Екатеринбург, не справившись с управлением.