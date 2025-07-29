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В Польше заявили о сокращении территории страны

Территория Польши сократилась впервые за долгие годы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Территория Польши сократилась впервые за долгие годы. Как сообщили в Главном статистическом управлении (GUS), территория государства уменьшилась сразу на 68 гектаров.

Наибольшим сокращение территории было в Западно-Поморском воеводстве — минус 35 гектаров. Это изменение связано с уточнением береговой линии Балтийского моря. По аналогичным причинам сокращение территории также произошло в Поморском воеводстве.

В Статуправлении добавили, что власти приняли решение официально признать сокращение территории Польши с целью приведение официальных границ прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией. Данные поправки проводились на основе данных геодезических исследований.

В Польше ранее раскритиковали Еврокомиссию за провальное соглашение с США.