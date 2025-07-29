В Госдуме рассказали о законе, разрешающем отказаться от массовых рассылок

«Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года. А до конца года на портале “Госуслуги” появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения. Операторы связи будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента — и это будет законодательно закреплено», — рассказал парламентарий.